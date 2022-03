Fietswinkel stunt met opvallende actie: "Ruil je auto in voor een nieuwe e-bike"

Wat zou je doen mocht je je auto kunnen inruilen voor een gloednieuwe elektrische fiets? Misschien is het dilemma al eens gepasseerd op een avondje op café. Voor het eerst in België is het nu ook mogelijk. Want fietsketen Wildiers, biedt het voorstel aan. Na twee testcases waarbij de klanten hun fiets wilden behouden, kan nu iedereen aan de actie deelnemen. "We merken al een tijdje dat de auto terrein moet inboeten voor de fiets. De coronacrisis en huidige brandstofprijzen hebben dat proces versneld. Hoewel we al langer met het idee speelden, lijkt nu het ideale moment om het te lanceren", zegt CEO van Fietsen Wildiers Kris Voet.

Dat bevestigt ook Jan Van Rooy, Marketing Manager bij Wildiers: "We zien dat tweeverdieners die vaak beschikken over twee wagens, steeds meer geneigd zijn om één ervan te vervangen voor een e-bike. Jongeren zijn ook erg bezig met het milieu. Zij denken bewust na over hoe ze zich verplaatsen. Vandaar dat we de actie organiseren."