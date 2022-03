Wat als Poetin de gaskraan dichtdraait? "Gezinnen gaan nooit zonder gas vallen", benadrukt gasnetbeheerder Fluxys

Ons land is een draaischijf voor de aardgasbevoorrading van Europa. Denk aan de gasterminals in de haven van Zeebrugge. "Zelfs als de aardgastoevoer uit Rusland volledig zou worden gestopt, dan nog is er voldoende capaciteit om België en zelfs onze buurlanden te bevoorraden", zegt Laurent Remy van gasnetbeheerder Fluxys in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Remy benadrukt overigens dat er momenteel geen problemen zijn met de aardgasbevoorrading. Mocht daar verandering in komen, bestaat er een Europees solidariteitsmechanisme om zo de continuïteit van de gasbevoorrading te garanderen. "Dat mechanisme bestaat uit drie fases: early warning, alert en emergency. We zijn nu nog niet in fase 1. Pas in fase 3 kan een beroep worden gedaan op naburige landen."