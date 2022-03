Leerondersteuningsorganisatie in Gent slaakt noodkreet om kinderen met leerachterstand te begeleiden

Auxilia is werkzaam over het hele Gentse grondgebied, maar heeft ook vestigingen in alle provincies. De organisatie is actief in 15 regio’s over heel Vlaanderen en telt in totaal bijna 1.000 vrijwilligers. Ze is vooral actief in individuele leerondersteuning aan huis, dat is lesgeven en huiswerkbegeleiding.