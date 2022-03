UZ Gent wordt "ziekenhuis van de toekomst": veel groen, minder parkeerplaatsen en nieuwe duurzame gebouwen

Het vergroenen van de volledige site is een ambitie van het ziekenhuis, zegt Ellen Clarke: "De campus wordt groener en buurtbewoners zullen er door kunnen wandelen. Ze hoeven dus niet meer rondom de campus."

Dat groen komt rond de gebouwen, waar nu nog parkings zijn. Er zullen dus uiteindelijk minder parkeerplaatsen zijn. "Op termijn zullen de randparkings verdwijnen. In de plaats komt er onder het centrale nieuwe gebouw een ondergrondse parking voor patiënten. En voor het personeel komt er een apart parkeergebouw. We sporen intussen onze medewerkers en de studenten aan om met de fiets of met het openbaar vervoer naar de campus te komen."