Limburgse gouverneur bekijkt met hulpdiensten hoe noodopvang  provinciaal gecoördineerd kan worden

In Vlaanderen worden zo'n 70.000 Oekraïense vluchtelingen verwacht, in Limburg zo'n 1.000. Die krijgen om te beginnen noodopvang. Daarna gaan ze naar een meer permanente verblijfplaats. Voor die noodopvang zijn de gouverneurs verantwoordelijk. Daarom had de Limburgse gouverneur Lantmeeters, meteen na het federale overleg van vanochtend, al een eerste overleg met de Limburgse hulpdiensten. Aan de coördinatie van de noodopvang zal de volgende dagen nog worden verdergewerkt.