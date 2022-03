Openluchtzwembad provinciedomein Huizingen sluit definitief, ook die van Halve Maan en Kessel-Lo sluiten op termijn

Het openluchtzwembad van Huizingen is al jaren een populaire plek. Bij het eerste streepje zon trekken heel wat zwemmers en zonnebaders richting het provinciedomein. Maar zwemmen zal vanaf nu niet meer kunnen. Het openluchtzwembad gaat namelijk dicht. "Ondanks jarenlange investeringen is de verdere uitbating van het zwembad in ons provinciedomein niet meer verantwoord", zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). "Een openluchtzwembad in deze tijden openhouden is gewoon niet meer rendabel. Het kost veel geld en het is niet milieuvriendelijk. In de plaats komt er een waterspeelplek."

Omdat ook de technische installaties voor de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Halve Maan in Diest over een paar jaar aan vervanging toe zijn, gaan ook die zwembaden op termijn verdwijnen. "De eerste voorwaarde is natuurlijk dat die installaties zo lang blijven werken. In Kessel-Lo zou dat tot 2023-2024 kunnen en het zwembad in Diest zou nog kunnen openblijven tot 2024-2025", aldus de gedeputeerde.