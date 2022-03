Heusden-Zolder heeft opnieuw een multiculturele markt. "We verkopen de groenten en fruit per kist"

Wie de markt bezoekt waant zich op een zuiderse markt, met de typische geur van kruiden en het uitbundige geroep. De zon vandaag maakte het plaatje helemaal compleet en rond de middag waren er al duizenden mensen aan het rondkuieren. Jimalladin Ousama en zijn collega-marktkramers waren in hun nopjes. "Ik kom zelf uit Oost-Vlaanderen op bijna 2 uur rijden van hier. Maar ik kom hier enorm graag, het is een goeie markt met vriendelijke mensen. En de marktgangers zijn ook blij want volgens hen is de markt goedkoper dan elders. Fruit en groenten worden dan ook niet per kilo verkocht of gekocht maar met een hele kist ineens.