Houten waterleiding uit middeleeuwen gevonden bij werken in Ieper

De ontdekking roept onmiddellijk ook veel vragen op voor archeologen. "We weten nog niet welke functie die waterleidingen naast de open gracht van Dikkebusvijver hadden. En we kunnen ook niet exact zeggen hoe oud ze zijn. Normaal gezien kunnen we dat wel goed doen op basis van de jaarringen op het hout. Maar omdat de boomstammen uitgehold zijn, kunnen we die jaarringen niet meer gebruiken. We zullen nu in de sleuf en rond de waterleiding op zoek gaan naar vondsten, zoals keramiek of een munt. Die kunnen ons dan hopelijk meer vertellen over de exacte datering", zegt Decorte hoopvol.