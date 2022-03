Japanse "steen des doods" barst in tweeën: is er een boze geest ontsnapt?

Is de boze geest die Tamamo-no-Mae bezat, uit de steen ontsnapt? De realiteit is allicht iets minder akelig. Vermoedelijk is de steen in tweeën gebroken als gevolg van natuurlijke erosie. Lokale media schrijven dat er jaren geleden al barsten in de steen waren opgemerkt. Regenwater is daardoor kunnen binnensijpelen en heeft de structuur verzwakt. En dat is de steen nu fataal geworden.

Wat er nu met de steen zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De lokale overheden moeten daar nog een beslissing over nemen. Een verantwoordelijke van de toeristische site heeft al laten weten dat hij graag de steen hersteld wil zien in zijn oorspronkelijke vorm. Allicht met de boze geest veilig binnenin opgesloten.