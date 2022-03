Jonge zeehond gered van de dood in Nieuwpoort: "Het dier raakte vast in oude visnetten"

Een wandelaar had woensdagochtend plots een jonge zeehond op een golfbreker zien liggen. Die lag te rusten in de zon. Maar toen de wandelaar dichterbij kwam, zag hij een fluogroene draad rond de hals en het lichaam van de zeehond. Omdat het nog even zou duren vooraleer SeaLife in Blankenberge zou arriveren om het dier op te vangen, werd de brandweer ingeschakeld. Bendels: "Enkele van ons, onder wie ikzelf, kregen een opleiding door SeaLife over hoe we zeehonden kunnen benaderen, vangen en de eerste zorgen geven. Dus gingen we ter plaatse. Niet dat de zeehond zoveel zin had om zich te laten vangen, maar we konden het dier vrij snel pakken. Gelukkig waren we er tijdig bij, anders kan dit een gewisse dood betekenen voor het dier. "

De brandweer kon de netten met een tang en mes wegknippen. "Het dier was wel nog in goede gezondheid. En daarom hebben we het dier terug vrijgelaten", glimlacht Bendels nog. Ook het NorthSealTeam kwam langs om te helpen.