Koppelbed in AZ Turnhout: "Patiënten kunnen samen slapen tijdens de laatste dagen"

Het idee voor een koppelbed komt van een verpleegkundige in het ziekenhuis. Haar partner kwam in het ziekenhuis terecht en overleed uiteindelijk thuis. "Onze collega vond het zo erg dat ze niet meer samen met haar partner kon slapen, dat ze in de laatste dagen als het ware uit elkaar werden gerukt. Ze was ervan overtuigd dat zo'n koppelbed een zeer grote meerwaarde zou betekenen op de palliatieve eenheid van het ziekenhuis", zegt Saara.