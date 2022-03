Speciale omheiningen en schadevergoedingen: kosten voor wolven liepen vorig jaar op tot 212.000 euro

Het reilen en zeilen van de wolven wordt opgevolgd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), met wildcamera's en DNA-onderzoek. Dat kostte in totaal zo'n 70.000 euro, en daar moet ook het loon van de wetenschappers nog bij gerekend worden. "Op dit moment is er geen andere oplossing dan wolfwerende omheiningen, aangezien de Europese bescherming van de wolf vrij absoluut is", vertelt Coenegrachts. "Binnen Europa werd recent wel nog gedebatteerd over een herziening van de beschermingsstatus van de wolf. Indien dat zou gebeuren, kunnen ook andere pistes onderzocht worden op hun economische en ecologische haalbaarheid.”