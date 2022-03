Laarne vangt Oekraïense vluchtelingen op in voormalige jeugdherberg De Valk

Intussen is de gemeente de opvang wel al praktisch aan het voorbereiden. Al zal veel pas duidelijk worden na een plaatsbezoek. "In welke staat is het gebouw, moeten er verbouwingen gebeuren, zijn de bedden nog bruikbaar? Maar in afwachting van het plaatsbezoek zijn we wel een structuur op poten aan het zetten rond het eten, medische zorgen, ... Daarvoor gaan we de komende dagen ook de nodige contacten leggen met Fedasil en andere gemeenten die meer ervaring hebben met de opvang van vluchtelingen."

Als jeugherberg had De Valk een capaciteit van 76 mensen.