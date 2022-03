Laatste watertoren van Ieper verkocht voor 130.000 euro: "Ambitieuze plannen voor 3 lofts met prachtig uitzicht"

Op de veiling van de watertoren in het café ’t Kobbetje in Dikkebus waren er gisteren 4 kandidaat-kopers aanwezig. Uiteindelijk zijn Milan en zijn vader Abdullai van The Agency, een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in projectontwikkeling, de nieuwe eigenaars van de laatste watertoren van Ieper aan de Dikkebusseweg. "We zijn van plan om de watertoren te renoveren en er nieuwe lofts in onder te brengen", vertelt Milan Verkindere.

"We gaan de toren opdelen in 2 of 3 delen en er aparte woningen van maken met een nieuwe lift en trap in het midden. Hoe groot de lofts zullen zijn, kunnen we nog niet zeggen. De kamerindeling moet nog verder uitgewerkt worden, maar dan hebben we natuurlijk de juiste vergunningen nodig. Maar op praktisch vlak is het zeker mogelijk!"