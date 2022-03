BEKIJK - Leeuwen uit Oekraïne komen veilig en wel aan in Natuurhulpcentrum Oudsbergen

De twee leeuwen werden vanuit Kiev overgebracht naar een Poolse zoo, en daar gingen medewerkers van het Natuurhulpcentrum de leeuwen ophalen. Vannacht kwamen ze in Oudsbergen aan en vanochtend werden de leeuwen vrijgelaten uit hun kooi.

Nu worden de leeuwen 3 maanden in quarantaine geplaatst in het Natuurhulpcentrum. "We gaan eerst bekijken of de dieren gezond en kalm zijn, want ze hebben wel veel meegemaakt", zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. "Als de dieren na 3 maanden in orde zijn, dan gaan ze naar een grotere buitenkooi en intussen is het waarschijnlijk ook mooier weer. En daarna beginnen we met de zoektocht naar een definitief onderkomen voor de leeuwen."