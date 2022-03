Om 8 uur zou er in Oekraïne een nieuw staakt-het-vuren beginnen, dat heeft het Russische ministerie van Defensie gisteren aangekondigd. Er zouden ook weer humanitaire corridors opgezet worden voor vijf steden, zijnde Kiev, Marioepol, Soemi, Tsjernihiv en Charkov.



Burgers die weg willen zouden dan naar andere steden in Oekraïne of naar Rusland geëvacueerd worden. De Russen willen ook een communicatiekanaal opzetten met Oekraïne om informatie uit te wisselen over de evacuatie van burgers. Het is niet duidelijk of Oekraïne daarop ingaat.



De voorbije dagen was er al verschillende keren een staakt-het-vuren aangekondigd om burgers de mogelijkheid te geven zichzelf in veiligheid te brengen, maar de meeste pogingen mislukten. De omstandigheden om te vluchten zijn ook verre van ideaal bij die corridors: Oekraïners moeten vaak gepakt en gezakt hindernissen nemen - zoals kapotte bruggen - en worden soms beschoten voor ze een veilig buskonvooi bereiken, meldde gisteren onze collega Rudi Vranckx die ter plekke is. Het weer maakt het bovendien extra moeilijk. Het is bar koud en het sneeuwt.