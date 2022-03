Louisa vangt Oekraïners op in ouderlijk huis: “Communiceren is moeilijk, maar ze zijn dankbaar”

Via de gemeente kregen de vluchtelingen een verblijfsvergunning van 3 maanden, maar daar blijft het voorlopig bij. “Ze hebben geen steun. Enkel van ons en andere mensen die steun bieden”, zegt Louisa. “We zouden steun kunnen gebruiken als de stookolie op geraakt, want dan valt de verwarming in het ouderlijk huis ook uit. In de zomer is dat geen probleem, maar we weten niet hoe lang het probleem zal duren.”