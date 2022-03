Staatssecretaris Mahdi wil collectieve opvang in noodcentra en extra registratiesite voor Oekraïense vluchtelingen

Staatssecretaris Mahdi stelt voor om het crisisbeheer en de coördinatie op federaal niveau te installeren. "Naar huisvesting toe staan we voor een immense uitdaging. En als ik zie wat het aanbod voorlopig is, dan denk ik dat we nood gaan hebben aan heel grote opvangcentra in alle verschillende provincies, want dat we er anders niet gaan geraken."