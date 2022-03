"Marijn, Poetin heeft Oekraïne oorlog verklaard": het verhaal van onze journalist die strijd ter plekke zag losbarsten

Ik vraag me af wat met de Danilo is gebeurd, die zijn noodkoffer en volautomatisch wapen had klaarliggen om zijn familie en de hoofdstad Kiev te verdedigen. Of met de vrijwilligers in Tsjernihiv, ten noorden van de hoofdstad – gewone mannen en vrouwen die in de besneeuwde bossen rondom Tsjernihiv werden opgeleid om de stad te verdedigen. Of met Anastasia: de jonge moeder die met haar man en drie kinderen al jaren in een tijdelijke containerwoning leefde in Charkov, nadat ze in 2014 op de vlucht was geslagen vanuit Donetsk voor die eerdere oorlog.