Stromae verbaast met indrukwekkende clip - en dat is niet de eerste keer: wie of wat zit achter zijn stuntfabriekje?

De nieuwe Stromae-videoclip voor "Fils de joie" is op een goeie dag tijd meteen #1 trending op Youtube en lokte al zo'n 2,5 miljoen kijklustigen. Terecht want je weet 3:56 min lang weer niet waar kijken. Hoe slaagt hij er toch steeds weer in om de wereld te verbazen? Of zeggen we beter: zij? Want Stromae is meer dan Stromae alleen...