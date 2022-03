Na 42 jaar stopt OCMW Geetbets met bedeling warme maaltijden

42 jaar lang zorgde het OCMW van Geetbets voor warme maaltijden in de gemeente. Voor inwoners die door ouderdom of ziekte daar niet zelf toe in staat zijn. Al die jaren werden de maaltijden met veel zorg en verse ingrediënten bereid. Het prijskaartje hing af van het inkomen van de klanten, maar dat blijkt nu niet meer betaalbaar. De afgelopen jaren was de dienst zo verlieslatend dat de gemeente ermee stopt. Een zeer spijtige zaak noemt oppositiepartij CD&V het. Gemeenteraadslid van de partij Katrien Weckx: "We vinden het heel jammer en zijn ook niet akkoord met die plotse beslissing. Het is een taak van het OCMW om mensen te helpen, met een warme maaltijd als ze daar zelf niet voor kunnen instaan."

Daarnaast vindt de partij dat de maaltijdbezorging ook zoveel meer is dan het eten zelf. "Mensen kijken erg uit naar dat moment. Ze zien vaak niemand, en als er dan een medewerker van het OCMW komt met de maaltijd zijn ze erg blij. Het is ook een waardevol contactmoment waarbij ze problemen kunnen bespreken, kijken waar er nog hulp nodig is of vragen kunnen beantwoorden."