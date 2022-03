De oorlog in Oekraïne woedt precies 2 weken: 5 voorlopige vaststellingen bij zwaarste conflict in Europa sinds WO II

De Pruisische generaal Carl Von Clausewitz smeedde de uitspraak: "Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen". De generaal leefde in de negentiende eeuw. We waren geneigd om dat ook als een achterhaalde negentiende-eeuwse zienswijze van de hand te wijzen. In de internationale rechtsorde die na de Tweede Wereldoorlog tot stand was gekomen, zou dat principe niet langer gelden voor grote en respectabele landen - en zeker niet in de westerse wereld of op het Europese continent.

Burgeroorlogen en interne conflicten (Joegoslavië, de Kaukasus, Noord-Ierland...), daar hielden we nog rekening mee. Maar dat één land een ander militair zou aanvallen om grondgebied te veroveren of om het een politieke oriëntatie op te dringen, dat leek in een Europese context ondenkbaar.

Nu blijkt dat de Russische president Vladimir Poetin exact doet wat Von Clausewitz bedoelde. Zijn politieke manoeuvres en diplomatieke inspanningen leverden hem niet het gewenste resultaat op: Oekraïne als een betrouwbare bondgenoot in een groot-Russische invloedssfeer. Poetin koos dus voor de voortzetting via een oorlog en sloeg daarmee de grootste deuk in het internationaal rechtssysteem sinds WO II.

Ja, ook de VS heeft in het verleden wel eens een regime change afgedwongen door militair op te treden in verre landen (in Latijns-Amerika, Afghanistan of Irak) en het land had daarvoor niet altijd een VN-mandaat. Maar het ging daarbij nooit om een aanval op een democratisch buurland met een (tenminste gedeeltelijk) territoriaal oogmerk.