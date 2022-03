Australië kondigt nationale noodtoestand af wegens overstromingen

Vanaf 1 januari is er in Sydney al bijna 822 millimeter regen gevallen. Het is de natste start van het jaar in Sydney, sinds de start van de metingen.



Het helderblauwe water aan de haven van Sydney kleurt door de overstromingen bruin. De oceaan is vervuild en ligt vol met drijfhout, meldt het regionale ministerie van Milieu. Op veel plaatsen wordt afgeraden om in de oceaan te zwemmen.