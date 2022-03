Nieuwe elektrische deelbakfietsen in Mortsel en Boechout: "Volledig op zonne-energie"

In Mortsel en Boechout kan je voortaan ook een elektrische deelbakfiets huren. Als je dat wil doen, dan moet je coöperant worden bij ZuidtrAnt of bij Partago. "Dat kost eenmalig 100 euro. Dat is een aandeel dat je koopt en dat is een soort waarborg," vertelt Kris Swaegers (Groen), schepen voor Milieu, Klimaat, Energie en Duurzaamheid in Boechout. "Vanaf het moment dat je er geen gebruik meer van wil maken, kan je dat bedrag ook terugvorderen. Voor de rest betaal je 3 euro per uur of 24 euro voor 24 uur."

Als coöperant kon je eerder ook al een deelauto huren. Deze bakfietsen komen daar nu bij. "De deelauto van Partago op het Jef Van Hoofplein in Boechout scoort in elk geval al heel goed wat het aantal gebruikers betreft. We willen er dus op termijn nog meer."