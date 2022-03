Grote vraag naar Oekraïense tolken, Anna uit Waasmunster: "Ik heb mezelf leren wapenen tegen die emotionele verhalen"

Nu er op verschillende plaatsen in ons land al Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden en dat de komende weken nog veel meer het geval zal zijn, is er ook nood aan tolken. Anna Bondarenko uit Waasmunster is zo iemand. Ze is afkomstig uit Oekraïne en is tolk Oekraïens-Nederlands en Russisch-Nederlands. Vanuit België en Nederland krijgt ze vaak de vraag om te tolken. "Ik doe het nu via telefoon of Teams, dat is tijdbesparend waardoor ik meer mensen kan helpen", zegt ze.