Hoe de oorlog in Oekraïne nauw verweven is met godsdienst: "Poetin en Kirill dromen van groot Russisch-orthodox rijk"

Hoe zit het in elkaar?

Oekraïne telt drie belangrijke religieuze spelers, waaronder dus de orthodoxe kerk. Die telt wereldwijd 220 miljoen volgelingen en 15 verschillende kerken - georganiseerd per land - waaronder de Russisch-orthodoxe kerk. Die heeft nog altijd de meeste volgelingen en is aanwezig in de gebieden van de vroegere Sovjetunie, dus ook in Oekraïne. Maar na de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991 ontstond er een nood aan ontvoogding. In 2018 werd de Oekraïense kerk boven de doopvont gehouden.

"Je moet weten dat de Oekraïense kerk ongeveer 35 miljoen orthodoxe gelovigen telt, 78 procent van de bevolking. Zowat de helft behoort tot die Oekraïense kerk. Je kan je dus voorstellen dat het een doorn in het oog is van zowel Kirill als Poetin", schetst Vandenhoeck.

De spanning wordt nog verhoogd omdat de spirituele leider van de orthodoxe kerk wereldwijd, patriarch Bartholomeus, de nieuwe onafhankelijke Oekraïense kerk erkend heeft. Sindsdien dreigt Kirill met een schisma in de orthodoxe kerk.