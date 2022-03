Ook tegen vijfde voorgestelde locatie voor forensisch psychiatrisch centrum in Aalst is er protest

In de buurt van het Horebeekveld ligt een stuk grond van meer dan 2,5 hectare. Dat is voor 7,4 miljoen euro verkocht naar een nog onbekende private koper.

En dat doet de ongerustheid in de buurt stijgen, zegt voorzitter van het buurtcomité Rony Segaert: "Dat is hier een stuk natuurgebied met daarachter al 35 jaar een stuk braakliggend terrein, dat in aanmerking komt voor woonuitbreidingsgebied. Nu komt dat in aanmerking voor de inplanting van een FPC. Maar dat is een buurt met scholen voor mindervaliden, andere scholen en er komt een woonwijk met jonge gezinnen. Dit lijkt ons niet de ideale locatie."

De bewoners zien zo'n centrum liever in een industriezone, zoals dat het geval is in Antwerpen en Gent.