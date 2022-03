Twintigtal doden bij nieuwe bombardementen, ook vandaag staakt-het-vuren en evacuaties: dag 14 van oorlog in Oekraïne

Voor het nieuwe staakt-het-vuren inging, waren verschillende steden afgelopen nacht opnieuw het doelwit van zware bombardementen en beschietingen. Daarbij zouden volgens Oekraïense bronnen verschillende doden gevallen zijn.

In het stadje Malin, in de provincie Zjitomir, in het noorden van het land, zouden 5 doden gevallen zijn toen enkele huizen werden geraakt. Ook een fabriek werd geraakt. Onder de doden zou ook een baby zijn.

Ook in de omgeving van Charkov, in het oosten, zouden woonwijken aangevallen zijn. Daar zouden 2 doden gevallen zijn. In de buurt van Soemi zou 1 dode gevallen zijn en zeker 14 mensen gewond geraakt zijn. Daar zouden de Russen 2 uur lang burgerdoelwitten bestookt hebben, zegt Oekraïne. De stad ligt al dagenlang onder vuur. In de nacht van maandag op dinsdag zouden daarbij meer dan 20 doden gevallen zijn.

En ook de buitenwijken van de hoofdstad Kiev zouden vannacht opnieuw aangevallen zijn. Het luchtalarm ging vanmorgen vroeg opnieuw af in de stad en correspondent Hans-Jaap Melissen hoorde verschillende knallen.

In de loop van de ochtend werden ook 10 doden gemeld bij bombardementen in Severodonetsk, een stad in de oostelijke provincie Loegansk, net buiten de zogenoemde Volksrepubliek Loegansk, een gebied dat door pro-Russische separatistische rebellen in 2014 als onafhankelijk is verklaard en enkel door Rusland erkend wordt.

Volgens de Verenigde Naties heeft de Russische invasie al aan zeker 474 burgers het leven gekost. Onder hen 38 kinderen. De Oekraïense overheid schat het aantal doden veel hoger in. Rusland blijft tot op vandaag ontkennen dat het burgers aanvalt.