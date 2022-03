Fototentoonstelling "Vlieg op de Muur" toont lief en leed bij gezinnen van verschillende afkomst in Limburg

“We hebben een beschermd leven geleid, we kenden geen mensen met migratieachtergrond", zegt Jef Hulsmans, één van de Zonhovense fotografen. "Iedereen hoorde wel eens verhalen over vluchtelingen, maar dat is niet hetzelfde als rechtstreeks met hen in contact te komen. We hebben nu van hen gehoord hoe ze zijn moeten vluchten, wat de reden was van hun vertrek en hoe ze hier onthaald werden. Het was een verrijking voor ons om plots bij een vreemd iemand welkom te zijn, om hen te leren kennen en te mogen portretteren. De warme vriendschappen die zijn ontstaan en de geweldige gastvrijheid die we mochten ervaren, is onvoorstelbaar", besluit Hulsmans.