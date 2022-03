Oostende roept nabestaanden op om graven te controleren: "Veel stormschade"

De zware storm die van 18 tot 21 februari over ons land trok, zorgde voor heel wat schade aan huizen, maar ook begraafplaatsen bleven niet gespaard. Zo doet de stad Oostende een oproep aan nabestaanden om de graven na te kijken en desnoods te herstellen. Iedereen die een grafconcessie heeft, met andere woorden een rustplaats huurt op de begraafplaats, is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf in kwestie.

Omdat de stad niet alle gegevens heeft van de nabestaanden vraagt de stad om zelf een kijkje te nemen.

De oproep is bedoeld voor de 2 begraafplaatsen van Oostende: in de Nieuwpoortsesteenweg en in de Stuiverstraat. Maar ook voor begraafplaatsen in Stene, Zandvoorde en Mariakerke.