Oude brandtoren op Kalmthoutse Heide wordt vanaf vandaag afgebroken: "Het hokje van de brandwacht wordt een museumstuk"

Op de Kalmthoutse heide wordt vanaf vandaag de oude brandtoren ontmanteld. De nieuwe staat er al naast. "Die is vorige week in elkaar gezet en reikt tot 40 meter hoog, terwijl de huidige maar 24 meter hoog was", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "Het is ook een hele mooie toren, elegant, een nieuw baken in onze natuur."

De nieuwe toren is in verschillende opzichten ook veiliger. "Hij is beter toegankelijk voor onze bezoekers met veiligere trappen en ruimere bezoekersplatformen. Onze brandwachters komen nu ook 30 meter hoog te zitten in een meer comfortabele omgeving. En de zendmast op 40 meter hoogte zal voor betere communicatie zorgen tussen de hulpdiensten, wanneer er zich incidenten voordoen."