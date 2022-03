Van de bakker tot het bedrijf op de beurs: "Pano" toont hoe exploderende energieprijzen de hele keten treffen 

Karins verhaal is herkenbaar voor veel kleine ondernemers. Ook bakker Kristof in Knokke zit met de handen in het haar. “Enkele maanden geleden betaalden we elke maand een goede 1600 euro aan energie. In januari steeg dat plots naar meer dan 4000 euro per maand.” Maal 2,5 dus.

Drie jaar geleden schakelde Kristof nog over van mazout naar gas voor de ovens in zijn bakkerij. Nu moet hij er alles aan doen om die ovens zo weinig mogelijk te laten draaien. “We bakken zo kort mogelijk, zodat de oven niet de ganse dag aan staat”, zegt hij.