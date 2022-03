Politie gaat meer controles uitvoeren in fietsstraten in Hasselt

Vorig jaar hebben 74 automobilisten een boete gekregen in de binnenstad van Hasselt. Dit jaar waren er nog maar 6, maar dat heeft met de winter te maken. De pakkans is klein en daarom denkt de politie erover na om in burger te controleren. “We hebben gezien dat de regels in de fietsstraten niet altijd even goed worden nageleefd door automobilisten”, vertelt Dorien Baens van de politie. “Maar het is voor ons erg moeilijk om dat te controleren omdat onze agenten al van ver te zien zijn. Dus daarom bekijken we nu of we de controles ook in burger kunnen doen.” Ook worden de controles opgevoerd, zeker met de zomer in aantocht waardoor er meer fietsers onderweg zijn.