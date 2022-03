De "winnaars" van de energiecrisis: mensen met bedrijfswagen en onbeperkte tankkaart "winnen tot 100 euro per maand"

Pompen én verzuipen? Niet zo voor mensen met een bedrijfswagen en een tankkaart zonder limiet. En dat zijn er wel wat. "Je moet rekenen dat ongeveer twee derde van de mensen die met een bedrijfswagen rijden een tankkaart hebben waarmee ze onbeperkt kunnen tanken. Dat zijn ongeveer 500.000 mensen die vandaag buiten schot blijven voor wat betreft de prijsverhogingen aan de pomp", zegt Frank Van Gool.

"Het is eigenlijk een soort van loonsverhoging zou je kunnen zeggen. Gemiddeld tank je voor een bedrijfswagen zo'n 150 liter per maand. Met de prijsstijgingen kom je uit op ongeveer 100 euro netto per maand die die mensen extra hebben ten opzichte van wie geen bedrijfswagen heeft", klinkt het.

De prijs wordt natuurlijk doorgerekend aan iemand: de werkgever. "Voor alle bedrijven samen spreken we over 50 miljoen euro per maand die alle bedrijven samen extra moeten ophoesten nu", berekent Van Gool. En werkgevers kunnen niet zomaar ingrijpen op ongelimiteerde tankkaarten. "Het gaat namelijk om een afspraak met de werknemers."

"Het zou wel kunnen dat er andere spelregels zullen komen voor wie een nieuwe bedrijfswagen toegewezen krijgt", denkt Frank Van Gool. "Voor bestaande situaties is het misschien ook wel een opportuniteit om eens te bekijken of er geen alternatieven zijn. Je kan aanvullend aan de bedrijfswagen een leasefiets aanbieden. Voor een 100 euro per maand kan je dat soort alternatieven aanbieden. Als mensen dan minder kilometers gaan rijden, is iedereen uiteindelijk winnaar."