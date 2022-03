Proefproject van De Watergroep in Lommel: nieuwe watermeter wordt gekoppeld aan digitale meter voor gas en elektriciteit

De Watergroep wil dit jaar nog 40.000 digitale watermeters installeren. De nieuwe manier van werken wordt deze maand al uitgetest in Lommel, en in april in Maaseik, daarna volgen nog Leopoldsburg en Dilsen-Stokkem. Het is ook de bedoeling om tussen 2023 en 2030 bij alle Vlaamse gezinnen zo'n slimme watermeter te installeren. "Dan moeten we ook geen meteropnemers meer op pad sturen", gaat De Schepper verder. "En een bijkomend voordeel is dat we klanten zullen kunnen verwittigen als er een abnormaal hoog waterverbruik geregistreerd wordt, want dat kan wijzen op een waterlek."