Wielrenner Remco Evenepoel krijgt rijverbod nadat hij aan 125 kilometer per uur is geflitst in Schepdaal

Evenepoel was niet zelf aanwezig op de politierechtbank in Halle vanmiddag. Hij rijdt op dit moment de Tirreno-Adriatico in Italië. Zijn advocaat was er wel om hem te verdedigen. "Mijn cliënt was op het moment van de feiten aan het revalideren na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Die dag was een afspraak bij een sponsor uitgelopen en was hij daardoor te laat vertrokken voor zijn afspraak bij de kinesist", vertelt advocaat Kristof Callebaut. "Hij wilde zeker niet te laat komen en nam toen een verkeerde beslissing en gaf extra gas. Hij erkent zijn fout, maar hij was op dat ogenblik amper 20 jaar. Het was een jeugdzonde."