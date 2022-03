Buggenhout en Dendermonde toveren begraafplaats Briel om tot een groene "parkbegraafplaats"

De begraafplaats Briel, dat deels in Dendermonde en deels in Buggenhout ligt, wordt groener gemaakt dankzij een samenwerking tussen beide gemeenten. De verandering zal zorgen voor een andere sfeer, het wordt een parkbegraafplaats. Dit zullen ze doen door extra bomen, bloemen en rustbanken te plaatsen. De make-over moet zorgen voor een aangenaam en rustgevend gevoel voor de nabestaanden. Het zou ook helpen bij het verwerkingsproces, zegt burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V). "Sommige mensen praten nog met de mensen die ze verloren zijn, dus als dat in een rustige, groene omgeving kan, helpt dat met het verwerkingsproces van de moeilijke rouwperiodes."