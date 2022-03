107 jaar oud wrak van Britse ontdekkingsreiziger gevonden bij Antarctica: "Mooiste houten scheepswrak dat ik ooit zag"

De Endurance werd zaterdag gevonden op een diepte van 3.007 meter in de Weddellzee. De zoektocht was aan de hand van historische data op basis van de route die Shakleton en zijn bemanning volgden vernauwd. Toen een kleinere zone met onderwaterapparatuur werd uitgekamd, was het zover.

Het hout van het schip is goed bewaard gebleven in het ijskoude water. Op het dek zie je nog het oude roer staan en de ronde patrijspoort van Shackletons cabine is goed zichtbaar. Ook het naamplaatje van het schip is nog duidelijk leesbaar. Daaronder zie je de vijfpuntige ster Polaris, waarnaar het schip eerst was vernoemd.