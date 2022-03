Skelet van 20 meter lange dinosauriër aangekomen in Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel

Net zoals Arkhane, de vleesetende allosaurus die sinds 2019 in het museum te zien is, is Dan opgegraven in Kaycee, in de Amerikaanse staat Wyoming. De vindplaats ligt in een laag van ongeveer 155 miljoen jaar oud. Dan werd grotendeels in de zomers van 2018 en 2019 opgegraven. "Het exemplaar is deels gearticuleerd, dat betekent dat de botten nog aaneengesloten zijn. De kwaliteit van de fossielen is uitstekend. We vermoeden dat het skelet voor ongeveer 85 procent compleet zal zijn. Aan de hand van Dans dijbenen van 170 cm schatten we dat hij ongeveer 20 meter lang was", laat het museum weten.

De werken zullen zo'n twee jaar in beslag nemen. Uit een eerste analyse blijkt dat Dan tot de groep van diplodocinae behoort, waarvan de diplodocus het bekendste geslacht is, maar Dan behoort waarschijnlijk tot een nieuw geslacht van "diplodocine sauropoden".