Sluiting vaccinatiecentra: vrijwilliger Rik (81) gaat nu Oekraïnse vluchtelingen helpen

Momenteel is Rik Remy nog aan het werk in het vaccinatiecentrum van Kampenhout-Sas. Maar eind april valt het doek over het centrum, en stopt Rik noodgedwongen als vrijwilliger. Een job die de afgelopen twee jaar een groot deel van zijn tijd bepaalde: "76 keer ben ik gaan helpen in het vaccinatiecentrum. Sinds corona vielen al mijn bezigheden weg, en besloot ik daarom om te helpen. En ik heb de vrijwilligersmicrobe echt te pakken gekregen, want nu het werk in het centrum stopt, wil ik graag vluchtelingen uit Oekraïne helpen."