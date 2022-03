Tivolipark in Mechelen krijgt een stiltebos: “Iedereen is welkom om mee te komen planten”

Mechelen viert dit jaar de stilte in het kader van het themajaar “zinderende stilte”. “Dit jaar hebben we dus extra aandacht voor rustige plaatsen. Het was dan nu ook het ideale moment om het eerste stiltebos van Mechelen aan te planten”, vertelt Princen. “In het stiltebos komen verschillende open plekken waar mensen tot rust kunnen komen. Zo kunnen ze daar bijvoorbeeld mediteren of met een groep yoga doen. In die open plekken is er ook een zitgelegenheid, boomstammen bijvoorbeeld.”

“Mechelen zit in een heel verstedelijkte omgeving, waar er sowieso heel veel omgevingsgeluid is. In coronatijd hebben we ook gezien dat mensen op zoek gaan naar die natuur, naar plaatsen buiten waar men toch wat rust vindt. Daarom hebben we nagedacht hoe we een goed evenwicht konden vinden tussen een bruisende stad en voldoende rustplekken. Met zo’n stiltebos creëren we eigenlijk die mogelijkheid en vestigen we daar ook extra aandacht op dat je echt naar plaatsen kan waar je eventjes kunt loskomen van het dagdagelijkse lawaai.”