Toneelvereniging uit Lede brengt boek uit dat tijdens lockdown ontstond: "We schreven elke week samen online teksten" 

"Omdat we niet konden optreden met ons toneelgezelschap, maar toch nood hadden aan ontspanning, hebben we samen gekeken wat we online konden doen rond toneel", legt Sofie Van Nevele van vzw De Prikkeling uit. "We zijn dan begonnen met elke week teksten te schrijven. Dat konden absurde, komische of dramatische zijn, dat maakte niet uit. We lazen die dan online voor en gaven mekaar opbouwende kritiek. Bijvoorbeeld "Ik zou dat zo doen" of "Da's een goed complot op het einde" of "Amai, dat had ik nu niet verwacht"." Een wekelijkse uitlaatklep voor de leden.