Oud torentje schittert opnieuw op dak van voormalig klooster in Erps-Kwerps

"De werkzaamheden naderen hun einde", zegt directeur Martine Engelen. "We hebben dit grondig aangepakt, het is een combinatie geworden van restauratie en nieuwbouw om tot 43 nieuwe assistentiewoningen te komen. We verwachten de eerste huurders begin mei. Later openen we ook een centrum voor dagopvang. Los hiervan hebben we al 156 mensen die in ons woonzorgcentrum verblijven."