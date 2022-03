Oekraïne bezorgd om kerncentrale Tsjernobyl na stroomuitval, Atoomagentschap: "Geen kritieke impact op veiligheid"

De kerncentrale van Tsjernobyl was het toneel van de grootste kernramp ooit in de geschiedenis, intussen ruim 35 jaar geleden. Nu zijn er opnieuw grote zorgen om Tsjernobyl door de oorlog in Oekraïne. De site is in handen van de Russen, maar in de buurt zijn er nog steeds gevechten en vanmiddag kwam er het bericht dat de stroomvoorziening naar de kerncentrale was uitgevallen.