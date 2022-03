BEKIJK - Groeten uit de schuilkelder: Valeria (20) toont de oorlog in Oekraïne aan miljoenen mensen op TikTok

Verwoeste gebouwen, verlaten straten, lege winkelrekken en koude douches in een schuilkelder: op sociale media als TikTok maken heel wat jongeren in Oekraïne video’s over hun leven tijdens de oorlog met Rusland. VRT NWS sprak met de 20-jarige fotograaf Valeria Shashenok - ook wel gekend als "Valerisssch" op TikTok - uit de stad Tsjernihiv. Dat is een van de meest verwoeste steden tot nu toe. Valeria toont op TikTok haar vernielde stad en vertelt over haar leven in een schuilkelder. Haar meest bekeken video bereikte al bijna 30 miljoen mensen wereldwijd.