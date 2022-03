Vandaag eerste ingreep met Da Vinci robot in Sint-Trudo Ziekenhuis

“Dankzij deze investering kunnen we binnen ons ziekenhuisnetwerk meer capaciteit creëren om patiënten sneller te helpen.", gaat Goossens verder. "Patiënten uit de regio Sint-Truiden kunnen nu voor deze ingrepen dichter bij huis blijven.”

De urologen van vier ziekenhuizen werken samen in het ziekenhuisnetwerk Zuid-west Limburg. Het gaat om Sint-Franciscus (Heusden-Zolder), Jessa (Hasselt), AZ Vesalius (Tongeren) en Sint-Trudo (Sint-Truiden). Binnen dit team van urologen worden al sinds 2017 operaties gedaan met de robot. Maar die werden altijd uitgevoerd in Hasselt, vanaf nu kan dat dus ook in Sint-Truiden. In de toekomst zullen met de robot ook maag-darmoperaties uitgevoerd worden.