Verpleegkundige Kimberly verzorgt daklozen op straat in Kortrijk: "Ze helpt mij met mijn voeten en dat doet deugd" 

Eén van de daklozen die ze heeft leren kennen is Abdel Ouarani. Hij leeft sinds een jaar of 5 op straat: "Ik heb last van mijn voeten. Omdat ik de hele dag door rondwandel in Kortrijk. Nu heb ik goede schoenen gekregen van een vriend, maar mij vorige schoenen, die ik kreeg, waren al lang versleten aan de zool. 's Avonds slaap ik in de nachtopvang die de stad organiseert. Daar krijg je wel eten en drinken, maar geen medische hulp. Zelfs bij tandpijn mogen zij mij geen pilletje geven. En dan kan ik bij Kimberly terecht. Ik vind het super dat er zo'n mensen zijn."

Abdel vindt het ook goed dat de verpleegkundigen met je meegaan naar de huisarts: "Wij gaan niet snel naar de dokter", zegt hij. "Je prioriteit als dakloze is uitzoeken waar je die dag gaat slapen. Door corona moet je trouwens bellen voor een doktersafspraak. Niet iedereen van ons heeft een telefoon of belwaarde. En dan moet je dus eerst langs het CAW langs, om te bellen. En dat is allemaal lastig."

Voorlopig is Kimberly de enige verpleegster die aan de slag is in Kortrijk. Tegen half april breidt het project "Van Straat naar Zorg" uit naar heel Zuid-West-Vlaanderen en krijgt ze er een collega bij. Verschillende partners werken hiervoor samen: De Brug, W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Wit-Gele Kruis, Sociaal Huis en De Bolster.