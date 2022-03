Vijf jaar cel met uitstel voor vriend van meisje dat sterft aan overdosis in Gent 

Het levenloze lichaam van de vrouw werd op 21 februari 2021 aangetroffen in een huis in Kasterbant, op een steenworp afstand van het station Gent-Dampoort. Ze was vel over been en vertoonde sporen van fysiek geweld. Later onderzoek zou uitwijzen dat ze stierf aan een overdosis nadat ze samen met haar vriend XTC had ingenomen.

De veroordeelde belde die avond - na lang twijfelen - zelf de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat: de jonge vrouw was op dat moment al overleden. De speurders vonden de omstandigheden rond haar overlijden verdacht en de vriend werd aangehouden als hoofdverdachte.