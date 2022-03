Opvangcentrum VOC Neteland zoekt eigenaar van Afrikaanse oehoe

In het opvangcentrum zijn ze er zeker van dat er ergens een eigenaar is, want ze komen niet in het wild voor. "Ze moeten wel geregistreerd worden bij een speciale overkoepelende organisatie, die waakt over wilde fauna en flora. Dus normaal gezien moet de eigenaar een certificaat kunnen voorleggen. De oehoe heeft ook een ring met een nummer, maar het is voor ons moeilijk om die te lezen, want het gaat om een internationale organisatie. Dus wij kunnen hem alleen maar op sociale media zetten en het bericht zo veel mogelijk verspreiden."

Toch gebeurde het in het verleden al met andere tamme vogels dat de eigenaar niet meer kwam opdagen. "Dan gaan we op zoek naar andere mensen die ook zulke vogels houden of dierentuinen. We hebben zo een heel goed contact met de Zonnegloed in West-Vlaanderen waar ze wilde dieren opvangen die verwaarloosd of in beslag genomen werden."