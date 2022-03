Politie Leuven waarschuwt na ongeval met fietser voor laagstaande zon: "Draag zonnebril en was je autoruiten"

In Kessel-Lo is gisteren een fietser gewond geraak toen ze werd aangereden door een automobilist die verblind werd door de zon. Een ongeval dat in deze periode van het jaar welk vaker voorkomt. De zon staat 's ochtends en 's avonds heel laag, waardoor de zon soms in je ogen schijnt en je daardoor de andere weggebruikers niets meer ziet.